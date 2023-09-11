Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкоголю

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко объявил, что в стране удалось побороть распространенную в 1990-е годы "тенденцию к алкогольной разгульности". Глава ведомства также подчеркнул, что потребление алкогольных напитков в России в последние годы стабильно снижается.

Фото: Wikipedia

Кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев подтвердил, что молодежь в России действительно перешла к трезвому образу жизни: они стали реже покупать и употреблять алкоголь, однако в ходе интервью на "Радио 1" специалист отметил, что все еще существуют напитки, содержащие спирт, которые не подпадают под контроль, несмотря на их неалкогольный статус.

"Мы должны рассматривать слабоалкогольные напитки как алкогольные, а также приравнивать алкогольные энергетические напитки к обычным алкогольным напиткам, поскольку именно такие слабоалкогольные продукты привлекают большой интерес детей и подростков", — отметил Сараев.

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