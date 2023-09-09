Доктор Эдельман рассказала о влиянии COVID-19 на менструальный цикл

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование выявило, что инфицирование COVID-19 и вакцинация могут удлинить менструальный цикл у человека.

Фото: https://ipawc.com

Человеческая иммунная система и репродуктивная система взаимосвязаны, и известно, что тяжелые инфекции влияют на менструальный цикл. Однако предыдущие исследования, оценивающие влияние инфицирования COVID-19 на менструальный цикл, были неоднозначными.

"Здоровье женщин и менструальная функция значительно недостаточно исследованы и недостаточно представлены в научных исследованиях и медицине. Эта работа важна и необходима для предоставления ответов, которые могут успокоить тех, кто испытывает изменения менструального цикла после инфицирования COVID-19", — сказала доктор Элисон Эдельман, соавтор исследования.

Для проведения исследования ученые из Университета Монпелье и Университета здоровья и науки штата Орегон использовали данные из приложения для репродуктивного здоровья под названием Clue и оценили изменения в менструальном цикле более чем 6 000 участников из более чем 110 стран.

Участники были разделены на три категории: контрольная группа без истории вакцинации от COVID-19 или инфицирования, группа с участниками, привитыми, но без COVID-19, и группа, которая перенесла инфицирование COVID-19 (дополнительно разделенная на привитых и непривитых).

У непривитых участников менструальный цикл увеличился на 1,45 дня после инфицирования COVID-19, в то время как у участников, получивших вакцину, увеличение составило 1,14 дня.

Небольшая часть участников сообщила о изменении менструального цикла более чем на 8 дней. Тем не менее, исследование показало, что изменения исчезают к следующему циклу.

Изменения в менструальном цикле, вероятно, обусловлены взаимодействием вируса с иммунной системой. Команда пока не провела причинно-следственный анализ, однако планирует провести дополнительные исследования для изучения причин.

"Люди хотят знать, когда и почему происходят изменения", — сказала доктор Эдельман.

Полученные результаты уверяют людей в том, что изменения в менструальном цикле, вызванные инфицированием COVID-19 и вакцинацией, являются временными и вскоре восстановятся в норму.

"Для большинства людей все возвращается к норме довольно быстро. И если это не происходит, им следует обратиться к своему врачу", — сказали исследователи.

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