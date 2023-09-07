В Минздраве рассказали, как обезопасить себя от гриппа

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В первую неделю сентября 12 836 человек прошли иммунизацию от гриппа, среди которых почти две тысячи детей. Региональный Минздрав подготовил информационные карточки, которые объясняют, как распознать этот вирус и как защитить себя от него. В первую очередь, среди симптомов гриппа можно выделить повышение температуры тела до 37-39 градусов и выше. Также, у заболевших нередко встречаются тошнота, головная боль и потеря аппетита.

Фото: https://search.creativecommons.org/

На второй-третий день появляются резкий кашель, тяжесть в груди, а также озноб и слабость. Часто грипп сопровождается заложенным носом, першением в горле и чувством "щипания" в глазах.

К группе риска относятся пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями и дети старше полугода.

Медики подчеркивают, что ежегодная вакцинация значительно снижает риск осложнений при заболевании. Полноценный иммунитет к вирусу формируется в течение трех недель.

Правила профилактики гриппа довольно просты: рекомендуется сделать вакцинацию за две-три недели до начала сезона гриппа (обычно он начинается в октябре); уменьшать время, проводимое в местах больших скоплений людей. Также следует тщательно и регулярно мыть руки, избегать близких контактов с больными и употреблять продукты, богатые витамином C, сообщает vostokmedia.com.

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Как защититься от ГРИППА? | Профилактика ГРИППА!