Китайские учёные нашли способ повысить иммунитет против коронавируса

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Сучжоуского университета в Китае провели исследование и выяснили, что кратковременное голодание может положительно влиять на работу иммунной системы красных кровяных телец, усиливая их способность бороться с инфекционными патогенами, включая коронавирус. Опубликованные результаты этого исследования были опубликованы в журнале Immunity & Aging.

Фото: openverse

В ходе эксперимента 31 доброволец голодал в течение 6 дней, потребляя только воду, после чего они постепенно возвращались к обычному рациону за следующие 6 дней. Ученые брали образцы крови у участников в начале, середине и конце этого периода.

Анализ крови показал значительные изменения в содержании эритроцитов на различных этапах эксперимента. К концу 6-дневного голодания активировались иммунные пути, которые были сохранены и на следующем этапе исследования, когда добровольцы возвращались к обычному рациону.

Открытия исследования также указывают на то, что усиленный иммунный ответ, вызванный голоданием, связан с системой комплемента, которая играет важную роль в функции зрелых красных кровяных телец. Эти результаты могут указывать на то, что голодание способствует активации иммунной системы эритроцитов и делает их более подготовленными к борьбе с инфекцией, включая SARS-CoV-2.

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