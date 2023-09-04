Ученые из Сучжоуского университета в Китае провели исследование и выяснили, что кратковременное голодание может положительно влиять на работу иммунной системы красных кровяных телец, усиливая их способность бороться с инфекционными патогенами, включая коронавирус. Опубликованные результаты этого исследования были опубликованы в журнале Immunity & Aging.
В ходе эксперимента 31 доброволец голодал в течение 6 дней, потребляя только воду, после чего они постепенно возвращались к обычному рациону за следующие 6 дней. Ученые брали образцы крови у участников в начале, середине и конце этого периода.
Анализ крови показал значительные изменения в содержании эритроцитов на различных этапах эксперимента. К концу 6-дневного голодания активировались иммунные пути, которые были сохранены и на следующем этапе исследования, когда добровольцы возвращались к обычному рациону.
Открытия исследования также указывают на то, что усиленный иммунный ответ, вызванный голоданием, связан с системой комплемента, которая играет важную роль в функции зрелых красных кровяных телец. Эти результаты могут указывать на то, что голодание способствует активации иммунной системы эритроцитов и делает их более подготовленными к борьбе с инфекцией, включая SARS-CoV-2.
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