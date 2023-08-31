Врач-эндокринолог Янина Лемешко рассказала, употребление каких продуктов может привести к онкологическим заболеваниям.
Медик объяснила, что самым растпространённым видом онкологии является рак толстой и прямой кишки. Данные разновидности рака, по словам эксперта, связаны с неправильным питанием и лишним весом.
Врач предостерегла от употребления избыточного количества сахара и обработанного мяса. Рацион людей, по словам специалиста, содержит мало клетчатки, белка и правильных жиров.
Ранее профессор Сергей Тюляндин рассказал, как защитить себя от онкологии.
Эндокринолог призвала ограничить употребление колбасных изделий и других видов переработанного мяса, маргарина, сливочного масла до минимума и ввести в рацион больше овощей, фруктов и кисломолочных продуктов.
"Клетчатка отвечает за увеличение образования короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), которые помогают в профилактике рака толстой кишки, защищают и питают клетки слизистой", — цитирует слова Лемешко "Вечерняя Москва".
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