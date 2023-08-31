Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Томской области: рекомендации для предотвращения

В Томской области наблюдается увеличение случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. За прошедшую неделю было выявлено 41 случай этой инфекции, что почти в два раза выше среднего показателя за последние годы. Такая же тенденция наблюдается по всей России, как сообщает местное управление Роспотребнадзора.
Анализ распространения заболевания и видов энтеровирусов в стране показал, что большинство случаев связано с энтеровирусом А, особенно вирусом Коксаки А6. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.
Энтеровирусная инфекция представляет опасность из-за недостаточной личной гигиены, несоблюдения санитарных норм, употребления негарантированной воды, посещения переполненных мест и купания в водоемах с неудовлетворительными условиями. Особенно подвержены риску дети, посещающие бассейны и игровые комнаты.
Чтобы минимизировать риск заражения, следует:
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