Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Томской области: рекомендации для предотвращения

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Томской области наблюдается увеличение случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. За прошедшую неделю было выявлено 41 случай этой инфекции, что почти в два раза выше среднего показателя за последние годы. Такая же тенденция наблюдается по всей России, как сообщает местное управление Роспотребнадзора.

Фото: openverse

Анализ распространения заболевания и видов энтеровирусов в стране показал, что большинство случаев связано с энтеровирусом А, особенно вирусом Коксаки А6. Об этом сообщает Аргументы и факты – Томск.

Энтеровирусная инфекция представляет опасность из-за недостаточной личной гигиены, несоблюдения санитарных норм, употребления негарантированной воды, посещения переполненных мест и купания в водоемах с неудовлетворительными условиями. Особенно подвержены риску дети, посещающие бассейны и игровые комнаты.

Чтобы минимизировать риск заражения, следует:

Регулярно мыть руки с мылом после похода в туалет, перед едой и сменой подгузника у детей.

Основательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой.

Пить только прокипяченную или фирменную бутилированную воду.

Избегать контакта с людьми, у которых есть признаки респираторных заболеваний, сыпи, диареи или лихорадки.

Купаться только в бассейнах с хорошо обработанной водой и на специальных пляжах.

Следить за детьми во время купания, чтобы предотвратить попадание воды в рот, и защищать пищу от насекомых.

При появлении симптомов, таких как повышение температуры, кашель, насморк, боли в горле, высыпания, головная боль и диарея, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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Энтеровирусная инфекция