Учёные обнаружили пряность, которая помогает при похудении

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские медики провели исследование воздействия кардамона на здоровье и процесс снижения веса. Эта популярная приправа оказалась весьма полезной в помощи при похудении. Его функции включают действие антиоксиданта и активизацию обмена веществ.

Фото: Openverse

Ученые провели эксперименты на лабораторных мышах. Одной группе животных в течение 14 недель давали кардамон, в то время как другая группа получала обычную пищу. Это привело к тому, что у мышей из первой группы прирост массы тела был значительно меньше.

Уже через 10 недель исследователи зафиксировали разницу в весе между двумя группами. Чтобы исключить вероятность случайных результатов, специалисты провели томографические исследования животных из обеих групп. Результаты показали, что у тех мышей, которым регулярно давали кардамон, жировая масса была ниже. Это объяснено тем, что у животных из первой группы происходило более интенсивное расщепление жировых отложений.

Исходя из этого, кардамон может стать важной составляющей повседневного рациона каждого человека. Это древнейшее пряное растение справедливо считается "королем специй". Его можно добавлять не только в блюда с мясом и овощами, но и в кофе. Аромат этой приправы также благотворно влияет на настроение.

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КАРДАМОН в каждый дом! Как кардамон поможет сохранить здоровье?