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Врачи рассказали о трех самых опасных диетах

2:30
Здоровье

Современные тенденции в области питания привели к возникновению разнообразных диет, но стоит ли доверять им? В этой статье врачи рассмотрят некоторые популярные диеты и выяснят, действительно ли они так полезны, как им приписывают, сообщает MedPulse.

Врачи рассказали о трех самых опасных диетах
Фото: openverse.org

Кето-диета

Среди современных диет первое место занимает кето-диета, привлекающая внимание своей концепцией потребления жирной пищи. Однако стоит ли она своего внимания?

В рамках этой диеты углеводы полностью исключаются из рациона, а жиры, особенно животного происхождения, становятся основой питания. В течение нескольких дней организм переходит в состояние кетоза, когда он начинает использовать жиры как основной источник энергии.

Однако стоит быть осторожными с этой диетой. Врачи предупреждают, что она может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также негативно сказаться на функционировании печени и почек. Запоры, аллергические реакции, воспаления и даже аутоиммунные заболевания могут стать побочными эффектами такой диеты.

Белковая диета

На втором месте по популярности находится белковая диета. Ее идея заключается в увеличенном потреблении белка при ограниченном потреблении углеводов. Эта диета предполагает укрепление мышц и снижение веса, однако существуют серьезные недостатки.

Проблемы этой диеты схожи с теми, что и у кето-диеты, но есть дополнительная опасность. При распаде белка в организме образуются аминокислоты, которые могут привести к образованию аммиака — сильнодействующего яда. Это может серьезно повлиять на здоровье.

Голодание

Третье место в списке опасных диет занимает голодание, особенно длительное. Хотя оно может казаться способом быстро снизить вес, оно несет серьезные риски.

При длительном голодании организм не получает достаточно питательных веществ, клетки не могут восстановить свои резервы и избавиться от токсинов. Это может привести к нарушению жизненно важных функций организма.

Здоровое питание

Вместо экспериментов с сомнительными диетами лучше всего придерживаться здравого и сбалансированного питания. Включение в рацион большого количества свежих фруктов, овощей и зелени поможет обеспечить организм всем необходимым.

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💊 ТОП-3 ОПАСНЫЕ ДИЕТЫ. КАК НЕЛЬЗЯ ХУДЕТЬ. ПРАВИЛА СНИЖЕНИЯ ВЕСА. Врач эндокринолог Ольга Павлова.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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