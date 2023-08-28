Нарколог Захаров рассказал, что резкий отказ от алкоголя может привести к летальному исходу

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей по всему миру сталкиваются с проблемой алкоголизма, и многие из них периодически пытаются бросить пить, осознавая вредное влияние этой зависимости. Некоторые обещают себе прекратить употребление алкоголя начиная с понедельника, другие ищут помощь в кодировании, а третьи ищут альтернативные методы для преодоления зависимости, сообщает "ДНИ.Ру".

Фото: openverse

По мнению психиатра-нарколога, для людей, регулярно употребляющих алкоголь, резкое прекращение потребления может быть опасным. Организм привыкает к алкоголю и интегрирует его в свои обменные процессы, что делает его физиологически необходимым для нормальной работы. Доктор Александр Захаров объясняет:

"Если абстиненцию не облегчают в стационарных условиях, могут возникнуть нарушения обмена веществ. Это может проявиться через тахикардию, рвоту, отек мозга и другие состояния, даже приводящие к летальному исходу".

Врач подчеркивает, что даже те, кто потребляет алкоголь в небольших количествах и недолго, находятся под риском. Он говорит о понятиях псевдозапоя (когда человек употребляет алкоголь на протяжении нескольких дней до нескольких недель) и настоящего запоя (продолжительностью несколько месяцев). Доктор Захаров объясняет:

"Даже человек, выпивавший всего три дня, может быть в опасности. Например, из-за возникновения отека мозга".

Ситуация говорит о важности ответственного подхода к прекращению потребления алкоголя, особенно при наличии долговременной зависимости, и о необходимости обращения за квалифицированной медицинской помощью.

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➤Почему нельзя резко бросать пить?➤