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Топ 5 оптимальных завтраков для снижения уровня сахара в крови

3:05
Здоровье

Диабет — это хроническое состояние, при котором содержание сахара в крови поднимается до опасных уровней, если не предпринимать меры для его уменьшения, сообщает МедикФорум. Люди, живущие с диабетом, могут столкнуться с повышенным содержанием глюкозы в крови утром, известным как явление рассвета.

Топ 5 оптимальных завтраков для снижения уровня сахара в крови
Фото: i.thehealthypost. com

Врачи объясняют, что это обычно происходит между 4 и 8 утра, хотя причина этого явления неясна.

Диетолог Антонина Гуреева предоставила список пяти "идеальных" завтраков, способствующих нормализации уровня сахара в крови.

Продукты, богатые клетчаткой

Потребление клетчатки замедляет процесс ее усвоения организмом, тем самым не вызывая резкого подъема сахара в крови. Вместо этого она способствует более плавному расщеплению и усвоению углеводов, что обеспечивает постепенное высвобождение глюкозы в крови. Доктор разъясняет, что это помогает предотвратить резкие скачки и падения уровня сахара в крови. Антонина Гуреева, врач-эндокринолог, подчеркивает важность выбора продуктов из цельных зерен, таких как овес, полнозерновой хлеб, отруби, фрукты, овощи и орехи.

Продукты, богатые белками

Белок способствует стабилизации уровня сахара в крови, уменьшая влияние углеводов на глюкозу. Пищеварительная система требует больше времени на переваривание этого макроэлемента, что замедляет усвоение глюкозы из пищи. Дополнительно, белок стимулирует выработку насыщающих гормонов, что способствует уменьшению переедания и регулированию уровня сахара в крови. Для завтрака рекомендуется употреблять яйца, греческий йогурт, творог и нежирное мясо.

Полезные жиры

Включение полезных жиров в завтраке помогает замедлить процесс пищеварения и высвобождения сахара в кровь. Как и белок, полезные жиры способствуют чувству насыщения и предотвращают переедание. Авокадо, орехи и оливковое масло — это продукты, которые стоит включить в свой завтрак.

Низкокрахмальные овощи

Овощи, богатые питательными веществами и клетчаткой, такие как шпинат, капуста, брокколи, перец и помидоры, содержат низкое количество углеводов и калорий. Большое количество клетчатки в них замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови. Кроме того, их низкая калорийность способствует контролю веса, что важно для управления уровнем сахара в крови.

Гликемический индекс отражает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови.

Плоды, такие как ягоды, яблоки, груши и цитрусовые, с низким гликемическим индексом медленно высвобождают сахар в кровь, что способствует постепенному увеличению уровня сахара в крови вместо резкого его подъема.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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