Учеными создан тест, позволяющий выявлять рак крови на ранних стадиях

Учеными создан новый тест для определения лиц, подверженных риску развития острого миелолейкоза и схожих раковых заболеваний задолго до появления симптомов.
Новая платформа под названием "MN-predict" позволит врачам и ученым выявить лица, подверженных риску и разработать новые методы лечения, направленные на предотвращение развития этих потенциально летальных заболеваний.
Ученые из Института стволовых клеток Wellcome-MRC Кембриджа (CSCI), Департамента гематологии Кембриджского университета и Института исследования здоровья Принсипадо де Астуриас (ISPA) проанализировали данные более 400 000 человек, участвовавших в Британском биобанке.
На основе этих данных ученые разработали платформу "MN-predict", предсказывающую риск развития кровяных раковых заболеваний, таких как острый миелоидный лейкоз, миелодиспластические синдромы и миелопролиферативные опухоли, на протяжении 10-15 лет.
Этот тест, который теперь доступен в клиниках Национальной службы здравоохранения, предполагает предоставление пациентами образца крови для извлечения ДНК методом ограниченного секвенирования наряду с общим подсчетом клеток крови. Используя эту информацию, MN-predict выявляет лиц, подверженных более высокому риску развития любого из этих раковых заболеваний, и может использоваться в специализированных клиниках для профилактики лейкоза.
"Мы все знаем, что предотвращение лучше лечения, но нелегко предотвратить заболевания, такие как лейкоз, не зная, кто подвержен риску. MN-predict делает возможным выявление лиц, подверженных риску, и мы надеемся, что он станет неотъемлемой частью будущих программ по профилактике лейкоза." — сказал старший автор исследования профессор Джордж Василиу.
Миелоидные неоплазии — это группа схожих раковых заболеваний, включая острый миелоидный лейкоз, миелодиспластические синдромы и миелопролиферативные опухоли.
Методы лечения этих раковых заболеваний улучшились за последние несколько лет, но большинство случаев остаются неизлечимыми.
За последние несколько лет ученые выяснили, что эти раковые заболевания развиваются на протяжении десятилетий вследствие накопления мутаций ДНК в стволовых клетках крови, которые отвечают за нормальный гемопоэз (процесс образования крови).
Мутации стимулируют ускоренный рост этих стволовых клеток. По мере накопления дополнительных мутаций они могут перейти в состояние лейкоза. К счастью, хотя мутации, способствующие росту клеток, часто встречаются, лейкоз развивается только у небольшого числа случаев.
Выявление этих случаев на ранних стадиях способствует предотвращению развития раковых заболеваний.
Врач Мухсин Гу сказал:
"Мы надеемся, что MN-predict поможет врачам выявить людей, подверженных риску миелоидных раковых заболеваний, и использовать новые методы лечения для их предотвращения."
Врач Педро М. Кирос сказал:
"Несмотря на некоторые недавние достижения в лечении, эти раковые заболевания остаются смертельными для многих больных. Мы надеемся, что наши усилия помогут продвинуть профилактику вместо лечения полноценной болезни".
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