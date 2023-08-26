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Учеными создан тест, позволяющий выявлять рак крови на ранних стадиях

Здоровье

Учеными создан новый тест для определения лиц, подверженных риску развития острого миелолейкоза и схожих раковых заболеваний задолго до появления симптомов.

Учеными создан тест, позволяющий выявлять рак крови на ранних стадиях

Новая платформа под названием "MN-predict" позволит врачам и ученым выявить лица, подверженных риску и разработать новые методы лечения, направленные на предотвращение развития этих потенциально летальных заболеваний.

Исследование на уровне генов

Ученые из Института стволовых клеток Wellcome-MRC Кембриджа (CSCI), Департамента гематологии Кембриджского университета и Института исследования здоровья Принсипадо де Астуриас (ISPA) проанализировали данные более 400 000 человек, участвовавших в Британском биобанке.

На основе этих данных ученые разработали платформу "MN-predict", предсказывающую риск развития кровяных раковых заболеваний, таких как острый миелоидный лейкоз, миелодиспластические синдромы и миелопролиферативные опухоли, на протяжении 10-15 лет.

Этот тест, который теперь доступен в клиниках Национальной службы здравоохранения, предполагает предоставление пациентами образца крови для извлечения ДНК методом ограниченного секвенирования наряду с общим подсчетом клеток крови. Используя эту информацию, MN-predict выявляет лиц, подверженных более высокому риску развития любого из этих раковых заболеваний, и может использоваться в специализированных клиниках для профилактики лейкоза.

"Мы все знаем, что предотвращение лучше лечения, но нелегко предотвратить заболевания, такие как лейкоз, не зная, кто подвержен риску. MN-predict делает возможным выявление лиц, подверженных риску, и мы надеемся, что он станет неотъемлемой частью будущих программ по профилактике лейкоза." — сказал старший автор исследования профессор Джордж Василиу.

Группа раковых заболеваний

Миелоидные неоплазии — это группа схожих раковых заболеваний, включая острый миелоидный лейкоз, миелодиспластические синдромы и миелопролиферативные опухоли.

Методы лечения этих раковых заболеваний улучшились за последние несколько лет, но большинство случаев остаются неизлечимыми.

Накопление мутаций в течение десятилетий

За последние несколько лет ученые выяснили, что эти раковые заболевания развиваются на протяжении десятилетий вследствие накопления мутаций ДНК в стволовых клетках крови, которые отвечают за нормальный гемопоэз (процесс образования крови).

Мутации стимулируют ускоренный рост этих стволовых клеток. По мере накопления дополнительных мутаций они могут перейти в состояние лейкоза. К счастью, хотя мутации, способствующие росту клеток, часто встречаются, лейкоз развивается только у небольшого числа случаев.

Выявление этих случаев на ранних стадиях способствует предотвращению развития раковых заболеваний.

Врач Мухсин Гу сказал:

"Мы надеемся, что MN-predict поможет врачам выявить людей, подверженных риску миелоидных раковых заболеваний, и использовать новые методы лечения для их предотвращения."

Врач Педро М. Кирос сказал:

"Несмотря на некоторые недавние достижения в лечении, эти раковые заболевания остаются смертельными для многих больных. Мы надеемся, что наши усилия помогут продвинуть профилактику вместо лечения полноценной болезни".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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