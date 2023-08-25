Отоларинголог перечислил вредные для горла продукты

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Период осени всегда знаменуется различными заболеваниями из-за сильных холодов и ветров. В большинстве случаев, под угрозой находятся ЛОР-органы. Врач-отоларинголог Шамиль Маликов в интервью Интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" назвал продукты, от которых лучше отказаться в осенний период, чтобы уберечь горло.

Фото: "Ice Cold Drinks" by Jamiesrabbits is licensed under CC BY 2.0.

Первостепенно, специалист объяснил, насколько важна связь желудка с глоткой и как это влияет на различные заболевания.

"У подавляющего числа пациентов, что ко мне приходят, бывает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Это когда не смыкается клапан между желудком и пищеводом. Острое, жареное, специи — при употреблении этой пищи и несмыкании клапана идет раздражение желудка. Его содержимое попадает в пищевод и в глотку".

Приняв горизонтальное положение, поясняет доктор, желудочный сок подступает к горлу и начинает создавать острые покалывания в глотке. Из-за этого человек просыпается с болью.

Однако, от этого никак не спастись. Избавить себя от болей в горле невозможно, поскольку люди так или иначе взаимодействуют с инфекционными больными. Но можно "не раздражать слизистую глотки". Для этого необходимо ограничить себя от холодных напитков. Особенно это относится к газировкам и алкоголю.

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