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Александр Лубенников: Продукты для сексуального здоровья мужчин

2:41
Здоровье

Сексуальные возможности мужчин — это результат не только их физиологического состояния, но и образа жизни и питания, сообщает MedPulse.

Александр Лубенников: Продукты для сексуального здоровья мужчин
Фото: "Banana - Isolated" by robin_24 is licensed under CC BY 2.0.

По словам доктора медицинских наук, андролога и члена Европейской ассоциации урологов (EAU) Александра Лубенникова, пища играет важную роль в вопросах потенции и сексуального здоровья мужчин.

Продукты, которые могут негативно повлиять на сексуальную потенцию

Ваше питание может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на вашу сексуальную жизнь. К неблагоприятно влияющим на сексуальную потенцию продуктам относятся:

  • Колбасные изделия и жирное мясо: Высокий уровень насыщенных жиров в таких продуктах может оказывать негативное воздействие на кровообращение, что в свою очередь может сказаться на потенции.
  • Масляные продукты: Сливочное масло, свиное сало, топленое масло и твердые сыры содержат насыщенные жиры, которые могут повысить уровень холестерина и негативно повлиять на сосуды.
  • Продукты с быстрыми углеводами: Рафинированный сахар, белый хлеб, белая мука, белый рис и сладости могут вызывать резкие изменения уровня сахара в крови, что может повлиять на сексуальное здоровье.

Полезные продукты для поддержания потенции

Чтобы улучшить сексуальное здоровье и поддержать потенцию, следует включить в рацион следующие продукты:

  • Овсянка и цельные злаки: Овсянка, фасоль, ячмень, бурый рис и киноа богаты клетчаткой и микроэлементами, которые способствуют здоровью сосудов и кровообращению.
  • Разнообразные виды капусты: Белокочанная, брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат витамины и антиоксиданты, которые благотворно влияют на сосуды и общее здоровье.
  • Фрукты и овощи: Баклажаны, тыква, кабачки, морковь, яблоки, виноград, клубника и цитрусовые богаты витаминами и антиоксидантами, способствующими улучшению кровообращения.
  • Здоровые жиры: Авокадо, миндаль, грецкие орехи, оливковое, рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масла содержат полезные жирные кислоты, способствующие здоровью сердца и сосудов.

Правильное питание — это неотъемлемая часть поддержания сексуальных возможностей мужчин. Избегание продуктов, негативно влияющих на потенцию, и включение полезных продуктов в рацион может значительно улучшить сексуальное здоровье и общее благополучие.

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Как поднять потенцию за 5 минут // Как быстро исправить нарушение потенции // Секрет мужской силы
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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