Александр Лубенников: Продукты для сексуального здоровья мужчин

Сексуальные возможности мужчин — это результат не только их физиологического состояния, но и образа жизни и питания, сообщает MedPulse.
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По словам доктора медицинских наук, андролога и члена Европейской ассоциации урологов (EAU) Александра Лубенникова, пища играет важную роль в вопросах потенции и сексуального здоровья мужчин.
Продукты, которые могут негативно повлиять на сексуальную потенцию
Ваше питание может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на вашу сексуальную жизнь. К неблагоприятно влияющим на сексуальную потенцию продуктам относятся:
Колбасные изделия и жирное мясо: Высокий уровень насыщенных жиров в таких продуктах может оказывать негативное воздействие на кровообращение, что в свою очередь может сказаться на потенции.
Масляные продукты: Сливочное масло, свиное сало, топленое масло и твердые сыры содержат насыщенные жиры, которые могут повысить уровень холестерина и негативно повлиять на сосуды.
Продукты с быстрыми углеводами: Рафинированный сахар, белый хлеб, белая мука, белый рис и сладости могут вызывать резкие изменения уровня сахара в крови, что может повлиять на сексуальное здоровье.
Полезные продукты для поддержания потенции
Чтобы улучшить сексуальное здоровье и поддержать потенцию, следует включить в рацион следующие продукты:
Овсянка и цельные злаки: Овсянка, фасоль, ячмень, бурый рис и киноа богаты клетчаткой и микроэлементами, которые способствуют здоровью сосудов и кровообращению.
Разнообразные виды капусты: Белокочанная, брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат витамины и антиоксиданты, которые благотворно влияют на сосуды и общее здоровье.
Фрукты и овощи: Баклажаны, тыква, кабачки, морковь, яблоки, виноград, клубника и цитрусовые богаты витаминами и антиоксидантами, способствующими улучшению кровообращения.
Здоровые жиры: Авокадо, миндаль, грецкие орехи, оливковое, рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масла содержат полезные жирные кислоты, способствующие здоровью сердца и сосудов.
Правильное питание — это неотъемлемая часть поддержания сексуальных возможностей мужчин. Избегание продуктов, негативно влияющих на потенцию, и включение полезных продуктов в рацион может значительно улучшить сексуальное здоровье и общее благополучие.
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