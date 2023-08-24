Эксперт Клаудио Трейн назвал самые опасные места для тату

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор места для татуировки — это важный шаг, который может повлиять как на визуальное восприятие рисунка, так и на уровень болевых ощущений.

Фото: "Tatoo - Ratto" by Rique Fróes is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт в области татуировок Клаудио Трейн из Лондона поделился своими знаниями и рекомендациями, которые помогут вам сделать правильный выбор и избежать опасных тенденций.

Остерегайтесь области вокруг костей

Одним из ключевых моментов при выборе места для татуировки является уровень болевых ощущений. Как отмечает Клаудио Трейн, область вокруг костей считается наиболее болезненной зоной.

Согласно его рекомендациям, стоит избегать татуировок в этой области, так как они могут быть сопряжены с интенсивным дискомфортом и более высоким риском занесения инфекции.

Руки

Татуировки на руках, включая пальцы, становятся все более популярными. Например, нанесение хны на пальцы стало модным явлением.

Однако следует помнить, что процесс нанесения татуировок на этой зоне может быть болезненным, особенно при работе близко к ногтям и костяшкам пальцев. Несмотря на временный характер некоторых рисунков, следует грамотно подходить к выбору этой зоны.

Места изгибов

Тату на местах изгибов рук, ног или пальцев - несет за собой определенные последствия, начиная с тяжелого процесса заживления, высокого риска воспаления и заканчивая визуальным искривлением рисунка после снятия пленки.

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