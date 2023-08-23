Ученые рассказали, что сдерживание чихания является угрозой для жизни человека

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда появляется желание чихнуть, действуйте — таковы рекомендации экспертов. Несмотря на инстинкт сдерживания чихания для предотвращения распространения микробов, подавление этого процесса может причинить больше вреда, пишет medicialdaily.

Чихание — это естественный механизм организма, направленный на избавление от раздражителей в носу и очищение проходов от бактерий и вирусов. Чихание является одним из наиболее распространенных симптомов простуды. Оно может быть вызвано микробами, пыльцой, пылью или шерстью животных.

Когда раздражитель попадает в нос, в мозг отправляется электрический сигнал, указывающий, что носу необходимо очиститься. В доли секунды организм переходит к действию и готовится к чиханию. Мышцы напрягаются, язык перемещается к небу рта, и глаза закрываются в ответ на сигнал.

Подавление чихания увеличивает давление в дыхательной системе примерно в пять раз. Это может привести к следующим последствиям:

Разрыв барабанной перепонки : Когда чихание подавляется, некоторое количество воздуха попадает в слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с барабанной перепонкой. Это может оказать давление на барабанную перепонку, вызвать ее разрыв и потерю слуха. В некоторых случаях разорванная барабанная перепонка заживает без лечения за несколько недель, в то время как другим может потребоваться хирургическое вмешательство.

: Когда чихание подавляется, некоторое количество воздуха попадает в слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с барабанной перепонкой. Это может оказать давление на барабанную перепонку, вызвать ее разрыв и потерю слуха. В некоторых случаях разорванная барабанная перепонка заживает без лечения за несколько недель, в то время как другим может потребоваться хирургическое вмешательство. Воспаление уха : Подавление чихания может направить бактерии, которые должны были быть изгнаны, обратно в ухо и вызвать болезненное среднее отит.

: Подавление чихания может направить бактерии, которые должны были быть изгнаны, обратно в ухо и вызвать болезненное среднее отит. Повреждение нервов : Увеличенное давление из-за подавленного чихания может вызвать повреждение и разрыв сосудов в глазах, носе или барабанной перепонке.

: Увеличенное давление из-за подавленного чихания может вызвать повреждение и разрыв сосудов в глазах, носе или барабанной перепонке. Повреждение мозга : Подавление чихания может даже привести к угрожающему жизни повреждению мозга, которое может вызвать кровоизлияние в черепной коробке.

: Подавление чихания может даже привести к угрожающему жизни повреждению мозга, которое может вызвать кровоизлияние в черепной коробке. Повреждение ребер, горла и диафрагмы: Когда сжатый воздух задерживается в груди, это может повредить ребра, горло и диафрагму. Это угрожающая жизни ситуация, требующая немедленной медицинской помощи.

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Вся правда о ЧИХАНИИ | Доктор 24