Ученые рассказали, что сдерживание чихания является угрозой для жизни человека

Когда появляется желание чихнуть, действуйте — таковы рекомендации экспертов. Несмотря на инстинкт сдерживания чихания для предотвращения распространения микробов, подавление этого процесса может причинить больше вреда, пишет medicialdaily.
Чихание — это естественный механизм организма, направленный на избавление от раздражителей в носу и очищение проходов от бактерий и вирусов. Чихание является одним из наиболее распространенных симптомов простуды. Оно может быть вызвано микробами, пыльцой, пылью или шерстью животных.
Когда раздражитель попадает в нос, в мозг отправляется электрический сигнал, указывающий, что носу необходимо очиститься. В доли секунды организм переходит к действию и готовится к чиханию. Мышцы напрягаются, язык перемещается к небу рта, и глаза закрываются в ответ на сигнал.
Подавление чихания увеличивает давление в дыхательной системе примерно в пять раз. Это может привести к следующим последствиям:
Разрыв барабанной перепонки: Когда чихание подавляется, некоторое количество воздуха попадает в слуховую трубу, соединяющую среднее ухо с барабанной перепонкой. Это может оказать давление на барабанную перепонку, вызвать ее разрыв и потерю слуха. В некоторых случаях разорванная барабанная перепонка заживает без лечения за несколько недель, в то время как другим может потребоваться хирургическое вмешательство.
Воспаление уха: Подавление чихания может направить бактерии, которые должны были быть изгнаны, обратно в ухо и вызвать болезненное среднее отит.
Повреждение нервов: Увеличенное давление из-за подавленного чихания может вызвать повреждение и разрыв сосудов в глазах, носе или барабанной перепонке.
Повреждение мозга: Подавление чихания может даже привести к угрожающему жизни повреждению мозга, которое может вызвать кровоизлияние в черепной коробке.
Повреждение ребер, горла и диафрагмы: Когда сжатый воздух задерживается в груди, это может повредить ребра, горло и диафрагму. Это угрожающая жизни ситуация, требующая немедленной медицинской помощи.
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