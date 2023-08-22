Начиная с 1 марта 2024 года, продажа вейпов с ароматизаторами в России будет запрещена, согласно информации, полученной от источников, сообщают "Известия".
Это решение готовит Минздрав России, и оно уже вызвало широкий резонанс.
Минздрав подготовил список нежелательных добавок, которые будут под запретом. Однако, это решение вызвало недовольство среди продавцов вейпов.
По их словам, почти все курительные устройства попадают под действие запрета. Согласно предложению ведомства, будут запрещены пищевые ароматизаторы, вкусовые добавки и их производные, а также подсластители и кофеин.
Минздрав России объяснил своё решение серьезной озабоченностью по поводу продвижения вейпов, которые рекламируются как "менее опасные" по сравнению с обычными сигаретами.
Однако результаты исследований показывают совсем другую картину. Оказалось, что вейпы также могут негативно влиять на здоровье, и их употребление несет определённые риски.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выразила своё противодействие по отношению к такому реестру запрещенных добавок.
Они утверждают, что это решение фактически приведет к полному запрету на продажу вейпов, поскольку ароматизаторы являются неотъемлемой частью этих изделий, и их использование широко распространено при производстве жидкостей для вейпов.
Согласно оценкам, в России более 4,5 миллиона человек используют вейпы. Ожидается, что запрет на ароматизаторы может повлиять на выбор потребителей и вызвать рост нелегальной торговли.
В своем отзыве АКОРТ также подчеркнула, что подобные ограничения могут привести к неожиданным последствиям, и необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы такого решения.
Ситуация с запретом ароматизаторов вызывает интерес к альтернативным вариантам. Возможно, производители и продавцы вейпов начнут искать новые способы привлечения клиентов и создания продукции без запрещенных добавок. Важно учитывать здоровье пользователей и предоставлять им более безопасные варианты для удовольствия от вейпинга.
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