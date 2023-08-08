Врач Березовский: употребление кофе при сидячем образе жизни увеличивает риск тромбоза

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинский совет врача Дмитрия Березовского подходит тем, кто проводит много времени в сидячем положении, и заключается в уменьшении потребления кофе.

Фото: pixabay.com

Доктор подчеркнул, что длительное сидение значительно повышает риск образования тромбов. Специалист поделился в беседе с изданием "Известия" тем, что как игроки за компьютером, так и те, кто трудится за ним, подвержены этой опасности.

Дмитрий Березовский объяснил, что долгое нахождение в статической позиции может привести к сдавливанию сосудов, что замедлит кровоток. Это, в свою очередь, способствует слипанию кровеносных сгустков и образованию тромбов. Такие тромбы, как правило, возникают в артериях нижних конечностей. В случае отрыва они могут попасть в кровь, которую сердце перекачивает по организму, и стать причиной закупорки или эмболии в сосудах легких, сердца или мозга. Это, в свою очередь, может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Специалист подчеркнул, что привычка пить кофе, распространенная среди людей, занятых сидячей работой, может увеличить риск тромбоза. Важно помнить, что здоровый образ жизни и правильное питание способствуют поддержанию оптимальной работы организма.

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