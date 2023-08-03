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Врачи Томской области перечислили симптомы гепатита

1:28
Здоровье

Медики рассказали, по каким признакам можно диагностировать гепатит.

Врачи Томской области перечислили симптомы гепатита
Фото: https://news.usc.edu/

Врачи объяснили, что гепатит — это воспаление печени. Данное заболевание могут спровоцировать вирусы, бактерии и паразиты. Способствуют развитию гепатита неправильное питание, злоупотребление алкогольными напитками, передозировка лекарственными препаратами.

Ранее сообщалось, что современная медицина научилась полностью излечивать гепатит С.

Чаще всего, по словам экспертов, встречаются вирусные герпатиты А, B, C, D и E.

Как сообщает Аргументы и факты — Томск, гепатит A и E проникают в организм через фекалии, заражённые продукты питания и воду. Данные гепатиты, которые редки в Томской области, проявляются в виде высокой температуры, слабости, тошноты, пожелтения кожи.

Гепатитом B, C и Д заражаются через кровь. Коварство данных видов заболеваний заключается в том, что болезнь протекает бессимптомно и нередко приобретает хроническую форму. Всё может закончиться циррозом печени или онкологии.

Гепатит D может присутствовать в организме только в комплексе с гепатитом В.

Излечимым является только гепатит С, бороться с гепатитами D и В можно только с помощью терапии, которая лишь замедляет размножения вируса.

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ЧТО ТАКОЕ ГЕПАТИТ? СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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