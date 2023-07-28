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Профессор Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым

1:56
Здоровье

За последние два десятилетия благодаря значительным достижениям в области вирусологии и молекулярной биологии гепатит С стал полностью излечимым заболеванием.

Профессор Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
Фото: http://hayastannews.com/

По словам профессора Владимира Чуланова, главного консультанта по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ, благодаря высокоэффективным методам терапии пациенты излечиваются в течение двух-трех месяцев, об этом сообщает ТАСС.

Путь к искоренению гепатита С

Гепатит С стал полностью излечимым заболеванием благодаря революционным достижениям в области вирусологии и молекулярной биологии. Расшифровка генома вируса и изучение его белков открыли путь к созданию высокоэффективных лекарственных препаратов. Эти препараты воздействуют непосредственно на вирус, что приводит к полному выздоровлению в течение двух-трех месяцев после начала лечения, как подчеркнул профессор Чуланов.

Воспаление печени

Гепатит характеризуется воспалением печени, приводящим к разрушению клеток этого органа, пояснил профессор. Воспалительные процессы могут возникать вследствие злоупотребления алкоголем, воздействия токсинов, приема некоторых лекарственных препаратов и, чаще всего, вирусных инфекций. Среди пяти основных типов вирусных гепатитов гепатит С является одним из самых распространенных.

Способы передачи

Гепатит С, а также типы В и D могут передаваться через кровь и при половых контактах. Эти заболевания могут переходить в хроническую форму, сохраняясь в организме пациента длительное время. Часто заболевание протекает без заметных симптомов и проявляется только при сильном поражении печени. Точный диагноз можно поставить только с помощью лабораторных исследований, подчеркнул профессор Чуланов.

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Гепатит С
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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