На одной из дорог Ставрополья ограничили движение из-за селевого потока

В Ставропольском крае на автодороге, соединяющей Светлоград, Благодарный и Буденновск, произошло наводнение, вызванное сходом селевого потока.

Фото: администрация Симферополя

Это природное явление привело к частичному затоплению дороги, что вызвало необходимость ограничения движения. Ставропольское управление ГИБДД оперативно распространило эту информацию через свой официальный Telegram-канал.

Недавнее затопление дороги, соединяющей Светлоград, Благодарный и Буденновск, стало следствием неблагоприятных погодных условий. В результате схода обильных осадков и селевых потоков произошло подтопление участка дороги в районе села Сотниковское, в частности, на 108-м километре трассы.

Ограничение движения было введено в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности автомобилистов. Ограничение вступило в силу в 18:00 МСК, и на данный момент нет точных сроков восстановления нормального режима движения. Информация о возобновлении движения и восстановлении нормальных дорожных условий будет предоставлена в ближайшее время.

По данным Ставропольского гидрометцентра, 3 и 4 августа в регионе ожидаются сложные погодные условия. В том числе сильные дожди, грозы, град и шквалы, скорость ветра может достигать 25 м/с. Эти сложные погодные условия представляют опасность для дорожной инфраструктуры и могут привести к дальнейшим наводнениям и сходам селей.

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