Терапевт: в аптечке у каждого есть опасные лекарства

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач и терапевт Артем Меринов, работающий в клинике "Детокс", поделился своим мнением о неэффективных препаратах, которые находятся в аптечках многих россиян.

Фото: Wikipedia

Он назвал такие лекарства "фуфломицинами", которые, помимо необходимых препаратов, могут причинить больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает портал Lenta.ru.

Проблема с зеленкой

Первым лекарством, которое Артем Меринов назвал бесполезным, является зеленка. Несмотря на широкое распространение в аптечках и использование для обработки ран, она не является безопасной. Ее спиртовая основа сушит кожу и может вызвать ожоги. Использование зеленки для мазания прыщей или кожных сыпей также может причинить вред.

Подавляющий эффект активированного угля

Одним из самых распространенных и ошибочно считаемых надежных средств от отравления является активированный уголь. Однако Меринов предупреждает, что активированный уголь, выводя из организма вредные вещества, также удаляет полезные ферменты и микрофлору. Это может привести к развитию воспалительных процессов в кишечнике и дисбактериозу.

Гомеопатия и ее сомнительная эффективность

Многие аптечки содержат гомеопатические препараты, которые тоже попали в список "фуфломицинов", согласно Артему Меринову. Он относит гомеопатию к магии, поскольку даже гомеопаты сами не всегда понимают, как работают их средства.

Он также подчеркивает, что эти препараты часто не имеют доказанной эффективности и попытки вылечить ими различные заболевания могут быть неэффективными.

Неэффективность противовирусных препаратов

Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться в аптечке, являются противовирусные препараты. Артем Меринов отмечает, что разные вирусы состоят из разных белков, что делает создание универсального противовирусного препарата для всех ОРВИ затруднительным. Большинство исследований либо не подтверждают их эффективность, либо полученные данные сложно интерпретировать как полезные.

Артем Меринов призывает быть более осведомленными и внимательными к содержанию своей аптечки. Он рекомендует обращаться к профессиональным врачам и получать квалифицированную медицинскую помощь, а также не забывать о доказанных эффективных методах лечения при различных заболеваниях.

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