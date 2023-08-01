Кардиолог Кореневич рассказала, почему в жару скачет давление: погода здесь ни при чём

4:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышение артериального давления часто связывают с ощущением дискомфорта в жаркую погоду, однако необходимо уточнить, что сама по себе температура не является виновником этого явления. Вопреки распространенному мнению, жаркая погода не повышает артериальное давление, а, наоборот, снижает его.

Фото: https://su.tula.su/17/01/2021/upotreblenie-kofe-povyshaet-ili-ponizhaet-davlenie.html

Как поясняет доктор медицинских наук, кардиолог и медицинский психолог Анна Кореневич, даже здоровые люди могут испытывать дискомфорт летом, поскольку многие россияне не привыкли к жаре и интенсивному солнечному свету. Однако этот дискомфорт влияет на повышение артериального давления — это не связанные между собой явления.

Нормальная реакция сердечно-сосудистой системы на жару

В обычных условиях сердечно-сосудистая система реагирует на жару по-другому — она действительно снижает артериальное давление.

Доктор Кореневич поясняет, что это происходит потому, что мелкие кровеносные сосуды, известные как подкожные капилляры, расширяются в ответ на тепло, тем самым охлаждая организм. Это расширение приводит к увеличению объёма сосудистого русла, в результате чего снижается артериальное давление и повышается частота сердечных сокращений.

Эта естественная реакция помогает регулировать температуру тела при воздействии тепла. Поэтому если в жаркую погоду у вас повышается артериальное давление, то в этом нет вины самой температуры. На самом деле температура воздуха не оказывает прямого влияния на колебания артериального давления.

Выявление основной причины

По мнению д-ра Кореневич, причина скачков артериального давления часто лежит на поверхности, но может быть не до конца осознана самим человеком. Она может быть связана с такими факторами, как конфликты на работе, неудачи в личной жизни или другие неприятные переживания.

"Если вы чувствуете нервозность или тревогу во время жары, то первопричиной колебаний артериального давления является ваше эмоциональное состояние, а не сама погода. Жара действительно снижает артериальное давление", — подчёркивает врач.

Рекомендуемые действия

При резких изменениях артериального давления, вызванных жаркой погодой, бессмысленно сразу же принимать антигипертензивные таблетки. Первый и самый важный шаг — перестать волноваться и успокоиться. В этом случае артериальное давление постепенно придёт в норму.

Но что делать, если вы оказались в ситуации, когда вроде бы нет явных источников стресса или тревоги, а давление всё равно повышается? По мнению доктора, здесь должна быть скрытая в подсознании причина.

Доктор Кореневич объясняет: "Наше подсознание не имеет представления о прошлом или будущем. Оно существует только в настоящем. Например, что-то пугающее могло произойти с Вами 30 или даже 50 лет назад, когда Вам было всего 5 лет. Будучи взрослым человеком, вы можете не ощущать никакой опасности в этом воспоминании, но для вашего подсознания это была прямая угроза вашей жизни.

Например, Вас могли на время разлучить с матерью в магазине или на рынке, и в течение этих пяти минут Вы испытывали неподдельный ужас, полагая, что мать никогда не вернётся.

Для пятилетнего ребенка это была верная смерть. Ваше подсознание помнит каждую деталь этого события — звуки, запахи, образы, людей и всю обстановку. Всё, что запечатлело ваше подсознание, может стать триггером.

Это означает, что даже такая, казалось бы, незначительная вещь, как жаркая погода (а во время травматического события было жарко и душно), может активизировать страх и дискомфорт, которые Вы испытали в далёком прошлом, что приведёт к всплеску адреналина и ухудшению самочувствия".

Когда следует обратиться за профессиональной помощью

Если ваше артериальное давление часто колеблется без каких-либо видимых внешних причин, таких как жара, ретроградный Меркурий или магнитные бури, необходимо обратиться к кардиологу и пройти тщательное обследование. Очень важно выявить основную причину.

Если же потенциальная причина уже выявлена, назначено лечение, но состояние не улучшается, рекомендуется обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы разобраться в подсознательных причинах.

Доктор Кореневич заключает: "Если выявить и правильно устранить основную причину, то любые провоцирующие факторы, такие как жара, утратят свое воздействие, и ваше самочувствие и артериальное давление придут в норму".

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