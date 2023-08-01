Повышение артериального давления часто связывают с ощущением дискомфорта в жаркую погоду, однако необходимо уточнить, что сама по себе температура не является виновником этого явления. Вопреки распространенному мнению, жаркая погода не повышает артериальное давление, а, наоборот, снижает его.
Как поясняет доктор медицинских наук, кардиолог и медицинский психолог Анна Кореневич, даже здоровые люди могут испытывать дискомфорт летом, поскольку многие россияне не привыкли к жаре и интенсивному солнечному свету. Однако этот дискомфорт влияет на повышение артериального давления — это не связанные между собой явления.
В обычных условиях сердечно-сосудистая система реагирует на жару по-другому — она действительно снижает артериальное давление.
Доктор Кореневич поясняет, что это происходит потому, что мелкие кровеносные сосуды, известные как подкожные капилляры, расширяются в ответ на тепло, тем самым охлаждая организм. Это расширение приводит к увеличению объёма сосудистого русла, в результате чего снижается артериальное давление и повышается частота сердечных сокращений.
Эта естественная реакция помогает регулировать температуру тела при воздействии тепла. Поэтому если в жаркую погоду у вас повышается артериальное давление, то в этом нет вины самой температуры. На самом деле температура воздуха не оказывает прямого влияния на колебания артериального давления.
По мнению д-ра Кореневич, причина скачков артериального давления часто лежит на поверхности, но может быть не до конца осознана самим человеком. Она может быть связана с такими факторами, как конфликты на работе, неудачи в личной жизни или другие неприятные переживания.
"Если вы чувствуете нервозность или тревогу во время жары, то первопричиной колебаний артериального давления является ваше эмоциональное состояние, а не сама погода. Жара действительно снижает артериальное давление", — подчёркивает врач.
При резких изменениях артериального давления, вызванных жаркой погодой, бессмысленно сразу же принимать антигипертензивные таблетки. Первый и самый важный шаг — перестать волноваться и успокоиться. В этом случае артериальное давление постепенно придёт в норму.
Но что делать, если вы оказались в ситуации, когда вроде бы нет явных источников стресса или тревоги, а давление всё равно повышается? По мнению доктора, здесь должна быть скрытая в подсознании причина.
Доктор Кореневич объясняет: "Наше подсознание не имеет представления о прошлом или будущем. Оно существует только в настоящем. Например, что-то пугающее могло произойти с Вами 30 или даже 50 лет назад, когда Вам было всего 5 лет. Будучи взрослым человеком, вы можете не ощущать никакой опасности в этом воспоминании, но для вашего подсознания это была прямая угроза вашей жизни.
Например, Вас могли на время разлучить с матерью в магазине или на рынке, и в течение этих пяти минут Вы испытывали неподдельный ужас, полагая, что мать никогда не вернётся.
Для пятилетнего ребенка это была верная смерть. Ваше подсознание помнит каждую деталь этого события — звуки, запахи, образы, людей и всю обстановку. Всё, что запечатлело ваше подсознание, может стать триггером.
Это означает, что даже такая, казалось бы, незначительная вещь, как жаркая погода (а во время травматического события было жарко и душно), может активизировать страх и дискомфорт, которые Вы испытали в далёком прошлом, что приведёт к всплеску адреналина и ухудшению самочувствия".
Если ваше артериальное давление часто колеблется без каких-либо видимых внешних причин, таких как жара, ретроградный Меркурий или магнитные бури, необходимо обратиться к кардиологу и пройти тщательное обследование. Очень важно выявить основную причину.
Если же потенциальная причина уже выявлена, назначено лечение, но состояние не улучшается, рекомендуется обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы разобраться в подсознательных причинах.
Доктор Кореневич заключает: "Если выявить и правильно устранить основную причину, то любые провоцирующие факторы, такие как жара, утратят свое воздействие, и ваше самочувствие и артериальное давление придут в норму".
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