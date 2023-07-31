Россияне чаще всего обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В первом полугодии 2023 года "СМ-Клиника" и Pressfeed провели комплексное исследование с целью выявления наиболее востребованных россиянами медицинских специалистов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Результаты, о которых сообщает "Газета.Ru", позволили выяснить, в каких областях медицины в этот период наблюдалось наибольшее количество обращений пациентов.

Отоларингологи: обслуживают 13,4% пациентов

Среди различных медицинских специальностей наиболее востребованными специалистами оказались отоларингологи, к которым обратилось 13,4% от общего числа пациентов. Эти специалисты, известные также как ЛОР-врачи, играют важную роль в диагностике и лечении заболеваний уха, носа и горла. Очевидно, что их опыт высоко ценится населением России, учитывая значительную долю обращений к ним.

Кардиологи: Посещают 9,9% пациентов

Здоровье сердечно-сосудистой системы вызывает все большую озабоченность во всем мире, и Россия не является исключением. По данным исследования, в первом полугодии 2023 года за консультацией к кардиологам обратились 9,9% пациентов. Эти медицинские специалисты занимаются диагностикой и лечением заболеваний сердца, что подчеркивает важность сердечно-сосудистого здоровья в сознании населения.

Неврологи: Обращаются 9,4% пациентов

Неврологические заболевания могут существенно влиять на качество жизни человека, что побуждает многих обращаться за помощью к неврологам. Согласно результатам исследования, в первой половине 2023 года к неврологам обратятся 9,4% пациентов. Это свидетельствует о растущем осознании важности психического и неврологического благополучия среди населения России.

Исследование Pressfeed о медиаконтенте, связанном со здоровьем

Исследование, проведенное компанией Pressfeed, также пролило свет на меняющиеся интересы российских СМИ. Существенный всплеск спроса наблюдается на темы, связанные со здоровьем. С начала 2023 года платформа зафиксировала 2329 комментариев медицинских работников в СМИ по сравнению с 1772 комментариями в 2022 году. Этот рост свидетельствует о значительном повышении внимания СМИ к медицинской тематике.

Заметный рост медицинского контента

Заместитель директора по стратегическим коммуникациям Pressfeed Элеонора Пахомова отметила, что если такие темы, как здоровый образ жизни (ЗОЖ), ветеринария и фармацевтика, сохранили прежний уровень интереса, то медицинская тематика выросла почти в два раза. Этот сдвиг свидетельствует о растущем интересе российской аудитории к новостям, разработкам и исследованиям в области медицины.

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