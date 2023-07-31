Косметолог Егорова: умывание и постоянный уход позволят омолодить кожу лица

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматолог и косметолог Татьяна Егорова перечислила эффективные способы омоложения кожи лица. По её словам, профилактические меры против старения нужно принимать уже после 30 лет.

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Как сообщает сайт aif.ru, ссылаясь на специалиста, в первую очередь необходимо внедрить в свою рутину умывание для удаления макияжа и загрязнений. Эксперт отметила, что для этой процедуры следует последовательно использовать мицеллярную воду, гель для умывания и тоник.

Кроме того, врач подчеркнула: начиная с 30 лет, женщины должны пользоваться увлажняющими уходовыми кремами. Они насыщают кожу водой, напитывают её изнутри, укрепляя внутренние слои, уточнила Егорова.

Косметолог также порекомендовала попробовать сыворотку или крем с ретинолом — одной из форм витамина А с доказанным anti-age эффектом. Однако такими средствами можно пользоваться только в холодный период.

Ранее врач Нана Носарева сообщила, что жирный блеск на лице может быть связан с гормональными нарушениями в организме женщины.

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