Врач Носарева заявила, что жирный блеск на лице может быть вызван гормональными проблемами

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог-косметолог Нана Носарева рассказала, чем может быть вызван жирный блеск на лице.

Фото: academieshop.ru

Специалист отмечает, что жирный блеск кожи лица появляется из-за повышенной выработки кожного себума – сала. Об этом сообщает Life.ru.

Таким образом, кожному блеску подвержены люди с жирным и комбинированным типом кожи. Однако это вовсе не является аномалией, подчёркивает врач. А чтобы минимизировать жирный блеск, необходимо подобрать приемлемые косметические способы.

Что касается жирного блеска на лице людей с нормальной или сухой кожей, то это может указывать на такие нарушения в работе организма, как стресс, несбалансированное питание, физические перегрузки, проблемы с ЖКТ и гормонами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Жирная кожа. Косметолог отвечает на вопросы