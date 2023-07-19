Врач-дерматолог-косметолог Нана Носарева рассказала, чем может быть вызван жирный блеск на лице.
Специалист отмечает, что жирный блеск кожи лица появляется из-за повышенной выработки кожного себума – сала. Об этом сообщает Life.ru.
Таким образом, кожному блеску подвержены люди с жирным и комбинированным типом кожи. Однако это вовсе не является аномалией, подчёркивает врач. А чтобы минимизировать жирный блеск, необходимо подобрать приемлемые косметические способы.
Что касается жирного блеска на лице людей с нормальной или сухой кожей, то это может указывать на такие нарушения в работе организма, как стресс, несбалансированное питание, физические перегрузки, проблемы с ЖКТ и гормонами.
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