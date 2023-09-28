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Клубника делает кожу здоровой и снижает холестерин

1:51
Здоровье

Клубника — это не только вкусная ягода, но и настоящий источник полезных свойств для организма.

Клубника делает кожу здоровой и снижает холестерин
Фото: dobrodar.ua

Вот некоторые из них:

1. Богатство витаминов и минералов

Клубника содержит витамины C, A, E и K, которые помогают поддерживать иммунную систему, укреплять здоровье кожи и слизистых оболочек, а также улучшают зрение. Также в ней присутствуют витамины группы B, необходимые для метаболизма и энергетического обмена.

2. Антиоксиданты

Клубника богата антиоксидантами, такими как антоцианы, флавоноиды и полифенолы. Они помогают бороться с свободными радикалами, которые могут повреждать клетки организма и способствовать развитию различных заболеваний.

3. Снижение уровня холестерина

Потребление клубники может помочь снизить уровень общего холестерина в крови и уровень "плохого" холестерина (LDL), что способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.

4. Регулирование артериального давления

Клубника может помочь снизить артериальное давление благодаря высокому содержанию калия, что способствует релаксации стенок сосудов.

5. Повышение уровня сахара в крови

Клубника имеет низкий гликемический индекс, что означает, что она повышает уровень сахара в крови медленно и постепенно, что особенно важно для людей с диабетом.

6. Поддержание здоровья мозга

Клубника содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые связаны с улучшением когнитивных функций и поддержанием здоровья мозга.

7. Улучшение пищеварения

Волокна, содержащиеся в клубнике, способствуют улучшению пищеварения и помогают предотвращать запоры

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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