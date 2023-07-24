В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

ФГУ "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России продолжает проводить закупку лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных пациентов, которые находятся под диспансерным наблюдением. На текущий момент активно проводятся закупочные мероприятия для обеспечения потребности ВИЧ-инфицированных пациентов в лекарствах на 2023 год, как сообщили в пресс-службе министерства.

Фото: Fotodom.ru/ DP

В связи с сообщениями интернет-газеты "Фонтанка" о том, что препараты, выделенные Минздравом для ВИЧ-инфицированных на 2023 год, могут исчерпаться или уже заканчиваются, Минздрав России заявил, что ведется настойчивая работа с региональными властями для обеспечения надлежащего закупочного процесса препаратов для антиретровирусной терапии. Они стремятся удовлетворить потребности в лекарствах для ВИЧ-инфицированных пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

Лекарственное обеспечение больных ВИЧ-инфекцией является одним из приоритетных направлений в системе здравоохранения на федеральном и региональном уровнях и находится под постоянным контролем. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПОЛГ) Минздрава России в настоящее время активно осуществляет закупочную деятельность, чтобы обеспечить потребность в препаратах для лечения ВИЧ-инфекции на протяжении 2023 года.

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