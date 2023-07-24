Эксперты перечислили продукты, которые следует исключить из рациона при проблемах с щитовидкой

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты рассказали о рационе питания, который помогает поддерживать здоровье щитовидной железы.

Фото: mypetrovich.ru

Чтобы поддержать здоровье щитовидки, специалисты рекомендуют добавить в свой регулярный рацион питания определённые продукты. В частности, речь идёт о яблоках, ягодах, апельсинах и ананасах.

Также следует избегать употребление таких продуктов, как бобы, кедровые орехи, арахис, просо, шпинат, ростки бамбука, редька, хрен, крестоцветные овощи, печенье, торты и чипсы. Дело в том, что данные продукты не дают щитовидке нормально усваивать необходимый для неё йод.

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