Эксперты рассказали о рационе питания, который помогает поддерживать здоровье щитовидной железы.
Чтобы поддержать здоровье щитовидки, специалисты рекомендуют добавить в свой регулярный рацион питания определённые продукты. В частности, речь идёт о яблоках, ягодах, апельсинах и ананасах.
Также следует избегать употребление таких продуктов, как бобы, кедровые орехи, арахис, просо, шпинат, ростки бамбука, редька, хрен, крестоцветные овощи, печенье, торты и чипсы. Дело в том, что данные продукты не дают щитовидке нормально усваивать необходимый для неё йод.
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