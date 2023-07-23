Диетолог Гинзбург: витамины группы В помогут снизить риск развития возрастных заболеваний

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, о витаминах, которые помогут снизить риск развития возрастных заболеваний.

Фото: orthomol24.ru

Специалист отмечает, что основной причиной быстрого старения и развития возрастных заболеваний является гомоцистеин — токсический метаболит аминокислоты метионина, который с возрастом имеет свойство накапливаться в организме человека. Однако его можно перевести в метионин, который поможет замедлить процесс старения, а также снизить риск развития атеросклероза. Об этом сообщает "Мослента".

В данном случае диетолог рекомендует с возрастом корректировать своё питание. В частности, уменьшать количество потребляемого животного белка. Вдобавок к этому, нужно следить за тем, что в организме не было дефицита витаминов группы В. Немаловажно также регулярно проверять кровь на на количество гомоцистеина.

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