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В РФ молодые медики уходят из профессии

2:48
Здоровье

В 2022 году количество поступивших на специалитет в медицинских вузах России увеличилось на 26%, а на субординатуру для узких специалистов — на 95%. Эта информация была объявлена на пленарном заседании Государственной думы руководителем Министерства здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

В РФ молодые медики уходят из профессии
Фото: Fotodom. ru

Однако, несмотря на значительный рост числа абитуриентов, ситуация с кадровым составом в лечебных учреждениях остаётся тревожной. Эту проблему поднимают депутаты всех уровней. Возникают серьёзные трудности с поддержанием стабильного персонала из-за того, что молодые специалисты часто покидают больницы после нескольких лет работы. СМИ обратились за комментариями к экспертам в области медицины с целью выяснить причины такой ситуации.

Мурашко отмечает "положительную динамику" работы участковых терапевтов, онкологов и анестезиологов-реаниматологов в своем докладе перед Государственной думой. Однако журналисты провели интервью со студентами медицинских университетов и выяснили, что выпускники-медики часто не знают, кем они хотят стать после окончания учебного заведения. Они продолжают говорить, что выбрали медицину по желанию своих родителей.

По мнению экспертов, многие молодые специалисты покидают профессию после первых лет работы из-за недостатка практического опыта и ограниченного представления о работе врача или медсестры. Особенно заметно такое поведение у студентов, получавших образование за деньги. Однако данное явление приводит к финансовым потерям для государства, так как обучение в сфере медицины является очень дорогостоящим процессом.

Как сообщают "Известия", система переобучения и перенаправления специалистов может помочь в решении кадровой проблемы. Основатель и генеральный директор Клиники Ильи Труханова ("КИТ") в Куркино Илья Труханов считает, что врачам должна предоставляться возможность сменить профиль или получить дополнительную медицинскую специальность. Такие стимулирующие программы могут помочь удержать специалистов в своей сфере, позволяя им развиваться в интересующем их направлениях. Некоторые вузы уже начали предлагать такие возможности.

Труханов также отметил, что важно мотивировать абитуриентов выбирать медицинские учебные заведения ещё на ранних ступенях образования, например, из старших или средних классов школы. Это позволяет ученикам познакомиться с профессией, увидеть её тонкости и особенности работы, что может стимулировать их интерес к этой сфере.

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Бесплатное обучение в медвузах
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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