Новый ИИ от Google может произвести революцию в медицине

4:07 Your browser does not support the audio element. Наука

В настоящее время компания Google проводит испытания искусственного интеллекта Med-PaLM 2, предназначенного для медицинского сектора, в нескольких американских больницах. Искусственный интеллект призван помогать медицинским работникам, агрегируя все данные о пациентах. Компания Google разработала Med-PaLM 2 — лингвистическую модель, предназначенную для медицинского сектора. Она основана на PaLM 2 — языковой модели, на которой работает чат-бот Bard, и призвана помочь медицинским работникам в их повседневной работе.

Фото: publicdomainpictures.net

Повышение эффективности врачей и диагностика пациентов

Например, Med-PaLM 2 может отвечать на вопросы о медицине, здоровье или хирургии, а также расшифровывать рентгеновский снимок пациента, чтобы поставить диагноз, подобно врачу. Генеративный ИИ черпает свои знания из данных, на которых он обучался. Google снабдил языковую модель большим количеством медицинской информации. По данным Google, благодаря такому подходу, основанному на машинном обучении, Med-PaLM 2 эффективнее, чем общие и универсальные модели, такие как PaLM 2, GPT-4 от OpenAI или LLaMA от Meta, для ответов на вопросы, связанные с медициной.

Тестирование Med-PaLM 2 в американских больницах

Google уже тестирует Med-PaLM 2. Поисковый гигант приступил к тестированию Med-PaLM 2 уже в апреле 2023 года. Судя по всему, чат-бот, созданный на основе модели ИИ, был предоставлен в распоряжение некоторых учреждений, в том числе исследовательской клиники Mayo Clinic, имеющей подразделения в нескольких штатах. В частности, клиника планирует использовать ИИ Google для разработки "нового инструмента внутреннего поиска", способного сканировать медицинские карты пациентов в поисках информации.

Во внутреннем электронном письме, с которым ознакомилась газета Wall Street Journal, Google считает, что искусственный интеллект должен, прежде всего, помочь в странах, где остро не хватает врачей. Такой медицинский помощник будет дополнять работу профессионалов и отвечать на некоторые вопросы пациентов. Вероятно, это одна из долгосрочных амбиций Google. Пока же его чат-бот работает только в нескольких больницах. Отметим, что аналогичные идеи уже выдвигались компанией OpenAI, создателем ChatGPT, и Microsoft. Эти две компании, которые очень рано включились в гонку ИИ, считают, что лингвистические модели могут быть использованы в регионах, где не хватает врачей.

Защита персональных данных и конфиденциальность

Проблема персональных данных стала серьезным вопросом, связанным с использованием искусственного интеллекта в медицине. Известно, что языковые модели поглощают данные, передаваемые собеседниками. Эти данные, порой конфиденциальные, затем попадают в информационный корпус и, скорее всего, в какой-то момент снова всплывут при обмене с другим пользователем. Именно поэтому многие компании, такие как Apple и Samsung, не рекомендуют своим сотрудникам использовать искусственный интеллект для помощи в работе.

Чтобы успокоить больницы, Google заявила, что данные останутся под их контролем. Информация, передаваемая искусственному интеллекту, будет зашифрована. Более того, гигант из Маунтин-Вью не сможет получить к ней доступ. Все данные будут храниться в больницах. Они не будут использоваться для обучения лингвистической модели. На данном этапе, судя по всему, Med-PaLM 2 еще не до конца разработана. Как и другие языковые модели, появившиеся в последние месяцы, ИИGoogle время от времени не отличается точностью и выдает информацию, не соответствующую запросу.

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