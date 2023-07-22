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Кардиолог Варфоломеев перечислили самые ранние признаки заболеваний сердца

0:54
Здоровье

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, какие симптомы указывают на заболевания сердца на ранних этапах.

Кардиолог Варфоломеев перечислили самые ранние признаки заболеваний сердца
Фото: iva-medi.ru

Специалист отмечает, что заболевания сердца можно вылечить, если они диагностированы на ранних стадиях. В данном случае важно обращать внимание на определённые симптомы, сообщает "МедикФорум".

Одним из основным признаков заболевания сердца является боль в груди. Чаще всего люди её впервые замечают, когда они напрягаются, а в покое боль уменьшается. Как правило, такая боль характерна сдавливающими ощущениями, пояснил Варфоломеев.

Также на ранних этапах развития проблем с сердцем говорит одышка, которая может появиться во время отдыха или сна на спине. Кроме того, насторожить должны и отёки ног, в особенности на ступнях и лодыжках.

 

 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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