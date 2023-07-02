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Кардиолог Варфоломеев: орехи помогают снизить уровень холестерина в крови

0:57
Здоровье

Врач-кардиолог Олег Варфоломев рассказал, какой продукт следует включить в свой рацион, чтобы снизить уровень холестерина в крови.

Специалист отмечает, что различные исследовательские работы гласят о том, что орехи являются отличным продуктом в здоровой для сердца и снижающей уровень холестерина диете. Более того, врач подчёркивает, что всего две столовые ложки ореховой паты в день могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Такое ореховое масло может стать хорошей альтернативой для тех, кто не любит орехи в их хрустящей форме, сообщает "МедикФорум".

Дело в том, что в орехах содержатся ненасыщенные жиры и мононенасыщенные жирные кислоты, которые и помогают корректировать уровень холестерина.

Выбирая ореховую пасту лучше отказаться от продукции, в которой додержатся добавленный сахар и жиры.

 

 

 

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"Жить здорово". Грецкие орехи - помощники сердца
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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