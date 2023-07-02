Врач-кардиолог Олег Варфоломев рассказал, какой продукт следует включить в свой рацион, чтобы снизить уровень холестерина в крови.
Специалист отмечает, что различные исследовательские работы гласят о том, что орехи являются отличным продуктом в здоровой для сердца и снижающей уровень холестерина диете. Более того, врач подчёркивает, что всего две столовые ложки ореховой паты в день могут помочь снизить уровень холестерина в крови. Такое ореховое масло может стать хорошей альтернативой для тех, кто не любит орехи в их хрустящей форме, сообщает "МедикФорум".
Дело в том, что в орехах содержатся ненасыщенные жиры и мононенасыщенные жирные кислоты, которые и помогают корректировать уровень холестерина.
Выбирая ореховую пасту лучше отказаться от продукции, в которой додержатся добавленный сахар и жиры.
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