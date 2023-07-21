В летний период стоит исключить молоко из рациона или уменьшить его потребление, поскольку напиток может навредить организму, сообщила главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава Приморского края Ирина Ли.
По её словам, в жару нужно отказаться от продуктов, привлекающих избыточную влажность в организм и приводящих к большому образованию слизи.
"Примером являются молочные продукты", — пояснила врач в беседе с ИА PrimaMedia.
Если человеку трудно убрать из своего меню молоко, тогда напиток следует употребить в первой половине дня, уточнила эксперт. Как подчеркнула остеопат, летом рекомендуется делать выбор в пользу кисломолочной продукции комнатной температуры. Однако даже такие изделия стоит включать лишь в утренний рацион, заключила специалист.
Ранее диетолог Юлия Чехонина посоветовала не разбавлять чай молоком, ведь это снижает действие антиоксидантов и пользу напитка.
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