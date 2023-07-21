Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Туристам в Египте дали совет, как избежать нападения акулы, но число трагедий неизбежно увеличится
Картаполов: проект о повышении призывного возраста в РФ предусматривает границы с 18 до 30 лет
Правительство России прорабатывает варианты стабилизации цен на бензин
Ракеты "Калибр" в Одесской области продолжают уничтожать зерновую сделку
Сезонные ягоды: Рекомендации врача-диетолога о правильном употреблении
Аналитик Голубовский: чёрный рынок золота в России власти берут под контроль
Турпром: Туристов предупредили об активизации клопов в отельных номерах
Politico: недовольство в рядах ВСУ способно вызвать общественные конфликты на Украине
Подросток из Тюмени обвинил взрослого мужчину в изнасиловании: позвал в отель

Врач Ирина Ли предупредила о вреде молочных продуктов в летний период

1:01
Здоровье

В летний период стоит исключить молоко из рациона или уменьшить его потребление, поскольку напиток может навредить организму, сообщила главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава Приморского края Ирина Ли.

Врач Ирина Ли предупредила о вреде молочных продуктов в летний период
Фото: pixabay.com

По её словам, в жару нужно отказаться от продуктов, привлекающих избыточную влажность в организм и приводящих к большому образованию слизи.

"Примером являются молочные продукты", — пояснила врач в беседе с ИА PrimaMedia.

Если человеку трудно убрать из своего меню молоко, тогда напиток следует употребить в первой половине дня, уточнила эксперт. Как подчеркнула остеопат, летом рекомендуется делать выбор в пользу кисломолочной продукции комнатной температуры. Однако даже такие изделия стоит включать лишь в утренний рацион, заключила специалист.

Ранее диетолог Юлия Чехонина посоветовала не разбавлять чай молоком, ведь это снижает действие антиоксидантов и пользу напитка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Молоко: польза или вред?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Картаполов: проект о повышении призывного возраста в РФ предусматривает границы с 18 до 30 лет
Правительство России прорабатывает варианты стабилизации цен на бензин
Ракеты "Калибр" в Одесской области продолжают уничтожать зерновую сделку
Сезонные ягоды: Рекомендации врача-диетолога о правильном употреблении
12 полезных советов по контейнерному садоводству
Аналитик Голубовский: чёрный рынок золота в России власти берут под контроль
Турпром: Туристов предупредили об активизации клопов в отельных номерах
Музей-заповедник "Царское Село" и другие места для посещения в Пушкине
Врач Ирина Ли предупредила о вреде молочных продуктов в летний период
Politico: недовольство в рядах ВСУ способно вызвать общественные конфликты на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников