Юлия Чехонина, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи", кандидат медицинских наук, рассказала, почему не рекомендуется смешивать чай с молоком.
"Сочетание молока с чаем, особенно с зеленым, действительно не является хорошей идеей. Не речь о вредности такого напитка. Дело в том, что когда молоко добавляется в чай, действие антиоксидантов значительно ослабевает, и мы получаем меньше пользы. Поэтому лучше пить чай без добавок и употреблять молоко отдельно", — пояснила эксперт.
Не рекомендуется добавлять молоко в зеленый чай, так как в нем содержится повышенное количество алкалоидов и кофеина, а молоко лишь снижает их концентрацию и уменьшает аромат.
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