Диетолог Шетти порекомендовала добавить яйца в рацион для повышения либидо

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чтобы сексуальная жизнь была не в тягость, либидо должно быть на высшем уровне. Повысить его можно, казалось бы, обыкновенным продуктом, который есть у каждого в холодильнике — это яйцо. Консультант по диетологии Раджесвари В. Шетти рекомендует включить яйца в свой ежедневный рацион.

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"В яйцах содержится витамин В (В6 и В5), который помогает активизировать сексуальное влечение. Кроме того, яйца помогают бороться со стрессом и сбалансировать уровень гормонов, которые необходимы для здорового сексуального влечения", — приводит слова Шетти HealthShots.

Также яйца содержат белок, цинк, холин и другие питательные вещества, которые полезны не только для сексуального здоровья, но и для всего организма в целом.

Употреблять яйца можно в различных вариантах: вареное в крутую, омлет, пашот, яичница и т. д.

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