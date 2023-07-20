Чтобы сексуальная жизнь была не в тягость, либидо должно быть на высшем уровне. Повысить его можно, казалось бы, обыкновенным продуктом, который есть у каждого в холодильнике — это яйцо. Консультант по диетологии Раджесвари В. Шетти рекомендует включить яйца в свой ежедневный рацион.
"В яйцах содержится витамин В (В6 и В5), который помогает активизировать сексуальное влечение. Кроме того, яйца помогают бороться со стрессом и сбалансировать уровень гормонов, которые необходимы для здорового сексуального влечения", — приводит слова Шетти HealthShots.
Также яйца содержат белок, цинк, холин и другие питательные вещества, которые полезны не только для сексуального здоровья, но и для всего организма в целом.
Употреблять яйца можно в различных вариантах: вареное в крутую, омлет, пашот, яичница и т. д.
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