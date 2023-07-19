Доктор Павлова рассказала, как стимулировать выработку гормонов счастья

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова дала советы по выработке гормонов счастья.

Фото: pixabay.com

Медик объяснила, что гормоны счастья можно получать с помощью любимой музыки, посещения культурных мероприятий, творчества, обучения, общения с людьми, вкусной и здоровой пищи, физических нагрузок, прогулок, смеха, массажа, поцелуев и объятий.

Павлова рассказала, что в одной из западных стран объединили дома престарелых и дома малюток, в результате чего всем стало хорошо. Дети получили внимание и заботу, а жизнь стариков скрасилась общением с подрастающим поколением.

"Смело можно сказать, что у младенцев стал вырабатываться окситоцин и серотонин, а у стариков ещё и эндорфины, что невозможно было достигнуть другими средствами, не навредив изношенной сердечно-сосудистой и другим системам", — написала эндокринолог в своём Telegram-канале.

Ранее Зухра Павлова рассказала, как избавиться от болей в мышцах после физических нагрузок.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Гормоны счастья». Лоретта Грациано Бройнинг