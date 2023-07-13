Эндокринолог объяснила, как избавиться от болей в мышцах после физических нагрузок

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о процессах в организме, которые провоцируют боль в мышцах после физических нагрузках.

Фото: experto.de

Медик объяснила, что во всём виновата молочная кислота, но не только она.

Она отметила, что мышцы нуждаются в глюкозе, гликогене, а после этого сжигаются жиры.

"И тут оживает интерлейкин-6 — это главный среди факторов воспаления, который, как Кощей присматривает за энергетическими богатствами. Когда их "грабят", он возмущается, поднимает остальную армию факторов воспаления", — объяснила причину мышечных болей Павлова.

Эндокринолог объяснила, что можно приучить организм к "грабежу ресурсов", что минимизирует дискомфорт после занятий в спортзале. Она посоветовала сделать физическую нагрузку ежедневной.

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БОЛЬ В МЫШЦАХ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ 💪🔥 ПОЧЕМУ? КАК УБРАТЬ? ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?