Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о процессах в организме, которые провоцируют боль в мышцах после физических нагрузках.
Медик объяснила, что во всём виновата молочная кислота, но не только она.
Она отметила, что мышцы нуждаются в глюкозе, гликогене, а после этого сжигаются жиры.
"И тут оживает интерлейкин-6 — это главный среди факторов воспаления, который, как Кощей присматривает за энергетическими богатствами. Когда их "грабят", он возмущается, поднимает остальную армию факторов воспаления", — объяснила причину мышечных болей Павлова.
Эндокринолог объяснила, что можно приучить организм к "грабежу ресурсов", что минимизирует дискомфорт после занятий в спортзале. Она посоветовала сделать физическую нагрузку ежедневной.
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