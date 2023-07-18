Диетолог Арзамасцев рассказал о главных правилах питания в жаркую погоду

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период жаркой летней погоды в рацион необходимо включить фрукты, овощи, диетическое мясо и рыбу, заявил диетолог Евгений Арзамасцев.

Фото: pixabay.com

Как сообщает Москва 24, ссылаясь на эксперта, организм сталкивается с повышенной нагрузкой, когда на улице жарко. Именно поэтому в меню следует включать блюда с небольшим количеством калорий, считает специалист.

"Это овощи, которые можно использовать в качестве гарнира, и обязательно фрукты", — подчеркнул Арзамасцев.

Он добавил, что не стоит отказываться от диетического мяса и рыбы, поскольку эти продукты довольно быстро усваиваются. Диетолог также посоветовал есть маленькими порциями несколько раз в день, чтобы легче перенести жаркую погоду. Кроме того, врач призвал не забывать пить воду для восполнения запасов жидкости в организме.

Горячие продукты и специи не подойдут для употребления в жару, заключил эксперт.

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Как правильно питаться летом?