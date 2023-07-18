Российские врачи Елена Малышева и Андрей Продеус порекомендовали включить в рацион сыр тофу для снижения риска развития рака груди.
По словам экспертов, рак груди является одним из самых распространённых онкологических заболеваний. Чтобы не столкнуться с ним, необходимы меры профилактического характера, считают специалисты.
"Если увеличить потребление тофу всего на 10 граммов в сутки, это будет давать 10-процентное снижение риска рака груди", — сказала Малышева в эфире передачи "Жить здорово" на Первом канале.
Врачи также добавили, что тофу защищает пациентов от летальных исходов при сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях.
Ранее эндокринолог Антонина Гуреева назвала тофу и соевый белок продуктами, уменьшающими скачки сахара после приёма пищи.
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