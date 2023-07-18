Врачи Малышева и Продеус: употребление тофу снижает риск развития рака груди

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские врачи Елена Малышева и Андрей Продеус порекомендовали включить в рацион сыр тофу для снижения риска развития рака груди.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

По словам экспертов, рак груди является одним из самых распространённых онкологических заболеваний. Чтобы не столкнуться с ним, необходимы меры профилактического характера, считают специалисты.

"Если увеличить потребление тофу всего на 10 граммов в сутки, это будет давать 10-процентное снижение риска рака груди", — сказала Малышева в эфире передачи "Жить здорово" на Первом канале.

Врачи также добавили, что тофу защищает пациентов от летальных исходов при сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях.

Ранее эндокринолог Антонина Гуреева назвала тофу и соевый белок продуктами, уменьшающими скачки сахара после приёма пищи.

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