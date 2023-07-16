При проблемах с сердцем, чтобы снять болевые симптомы, а также помочь справиться с нагрузками своей нервной системе, можно принять лекарство, доступное без рецепта в каждой аптеке. При этом оно ещё и стоит очень недорого, пишет "КП".
Российские врачи объяснили, что речь идёт о валидоле, предупредив при этом, что данный лекарственный препарат лучше не применять, если планируется поездка за рулём. Он влияет на скорость реакции.
Помогает валидол также быстрее расслабиться и уснуть, оказывает благотворное влияние на нервную систему и успокаивает.
При этом важно строго следовать инструкции, чтобы избежать передозировки. Сочетать лекарство с алкоголем запрещено.
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