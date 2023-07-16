Врачи из РФ назвали лекарство, которое помогает при боли в сердце и стоит недорого

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При проблемах с сердцем, чтобы снять болевые симптомы, а также помочь справиться с нагрузками своей нервной системе, можно принять лекарство, доступное без рецепта в каждой аптеке. При этом оно ещё и стоит очень недорого, пишет "КП".

Фото: freepik.com/zinkevych

Российские врачи объяснили, что речь идёт о валидоле, предупредив при этом, что данный лекарственный препарат лучше не применять, если планируется поездка за рулём. Он влияет на скорость реакции.

Помогает валидол также быстрее расслабиться и уснуть, оказывает благотворное влияние на нервную систему и успокаивает.

При этом важно строго следовать инструкции, чтобы избежать передозировки. Сочетать лекарство с алкоголем запрещено.

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