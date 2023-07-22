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Technotion рассказал о конфетах, которые можно есть на диете

1:32
Здоровье

Есть возможность наслаждаться конфетами и не набирать лишний вес — это не сказка, а реальность. Даже те, кто на диете, могут наслаждаться этими вкусными сладостями. Рецепт необычных "трюфелей" был поделен автором Дзен-канала Technotion.

Technotion рассказал о конфетах, которые можно есть на диете
Фото: pixabay.com

Главная особенность этих конфет заключается в том, что они приготовлены из свеклы.

Для приготовления этих вкусных лакомств вам понадобятся: свекла (желательно молодая) — 1 шт., авокадо — 1 шт., какао — 30 г + 20 г для обваливания, мед — 20 мл и сливочное масло — 50 г.

"Свеклу лучше не варить, а запечь. Для этого заверните корнеплод в фольгу и отправьте в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов. Пока свекла остывает, очистите авокадо, удалите косточку и разрежьте на 4 части. Свеклу и авокадо поместите в блендер, добавьте туда мед, какао и растопленное сливочное масло.

Переложите полученную овощно-медовую смесь в миску, накройте пищевой пленкой и охладите в холодильнике на 30-40 минут. Из охлажденной и застывшей массы формируйте шарики размером с грецкий орех. Каждую конфетку обваляйте в какао и отправьте конфеты обратно в холодильник еще на 1 час. Готово — полезные сладости готовы", — делится автор рецептом.

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Галилео. Трюфели
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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