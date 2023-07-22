Французские ученые назвали продукты, которые снижают интеллект

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Французские ученые провели исследование, чтобы изучить, как рафинированные углеводы воздействуют на организм человека, и пришли к неожиданным выводам. Говорят, что некоторые продукты могут негативно сказываться на интеллектуальных способностях.

Фото: digstraksi.com

Согласно проведенному исследованию, участники, которые употребляли в больших количествах

белый хлеб,

сахар,

сиропы,

концентрированные фруктовые соки

и другие продукты глубокой переработки,

демонстрировали худшие результаты в IQ-тестах по сравнению с теми, кто употреблял продукты с низким содержанием рафинированных углеводов и сахаров. Эти выводы были опубликованы в научном журнале "Личность и индивидуальные различия".

Интересно отметить, что ранее ученые Университета Макгилла в Монреале также пришли к выводу о связи между ожирением и вероятностью развития болезни Альцгеймера. Оказалось, что у многих пациентов с атрофией серого вещества также наблюдался лишний вес.

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