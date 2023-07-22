Французские ученые провели исследование, чтобы изучить, как рафинированные углеводы воздействуют на организм человека, и пришли к неожиданным выводам. Говорят, что некоторые продукты могут негативно сказываться на интеллектуальных способностях.
Согласно проведенному исследованию, участники, которые употребляли в больших количествах
демонстрировали худшие результаты в IQ-тестах по сравнению с теми, кто употреблял продукты с низким содержанием рафинированных углеводов и сахаров. Эти выводы были опубликованы в научном журнале "Личность и индивидуальные различия".
Интересно отметить, что ранее ученые Университета Макгилла в Монреале также пришли к выводу о связи между ожирением и вероятностью развития болезни Альцгеймера. Оказалось, что у многих пациентов с атрофией серого вещества также наблюдался лишний вес.
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