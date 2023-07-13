Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал о рисках купания в жару.
Он обратил внимание на то, что не следует купаться в прохладной воде во время жаркой погоды, так как это может повысить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Медик объяснил, что летом организм подвергается серьёзному стрессу. В частности, нагрузка на сердце и кровеносные сосуды значительно возрастает, возникает сгущение крови и повышается её вязкость. Все эти факторы в совокупности могут представлять серьёзную угрозу для здоровья.
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