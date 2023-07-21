Сезонные ягоды: Рекомендации врача-диетолога о правильном употреблении

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Мария Мухина объяснила, как правильно употреблять сезонные ягоды.

Фото: menslife.com

По мнению эксперта, не рекомендуется измельчать продукты перед употреблением, так как нарезанные ягоды подвергаются окислению. В результате продукт теряет часть витаминов и антиоксидантов.

Также врач отметила, что термическая обработка ягод приводит к еще большей потере полезных веществ.

"При варке разрушаются витамины С и группы В. Традиционное приготовление варенья с обычным сахаром — это просто потеря продуктов. Часть витаминов разрушается, а сахароза повышает уровень глюкозы в крови", — сказала Мухина.

Если человек хочет приготовить варенье, диетолог посоветовала отказаться от добавления сахара. Вместо него лучше использовать трегалозу, которая не оказывает негативного влияния на организм.

"Организму необходимо куда-то обработать сахарозу, что вызывает напряжение поджелудочной железы, а трегалоза не нагружает нашу систему инсулина, не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови", — добавила диетолог.

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