Если у вас часто повышается давление, вам категорически не рекомендуется употреблять некоторые продукты. Врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов перечислил их:
"Повышенное артериальное давление является следствием сильного давления крови на сосуды. Чем уже сосуды, тем сильнее давление. Поэтому повышение артериального давления связано с трудностями в протоке крови", — поясняет Соколов.
Прежде всего, он призывает россиян, страдающих повышенным АД (особенно старшего поколения), снизить потребление соли.
"В ежедневном рационе соли не должно быть больше пяти граммов в день", — уточняет кардиолог.
Не следует употреблять напитки с содержанием кофеина и пищу с высоким содержанием углеводов, особенно ту, которая богата животными жирами.
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