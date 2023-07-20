Врач-кардиолог Соколов назвал продукты, которые повышают давление

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если у вас часто повышается давление, вам категорически не рекомендуется употреблять некоторые продукты. Врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов перечислил их:

Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2018_31/2519281/180803-stock-better-protein-platter-ew-1208p.jpg

"Повышенное артериальное давление является следствием сильного давления крови на сосуды. Чем уже сосуды, тем сильнее давление. Поэтому повышение артериального давления связано с трудностями в протоке крови", — поясняет Соколов.

Прежде всего, он призывает россиян, страдающих повышенным АД (особенно старшего поколения), снизить потребление соли.

"В ежедневном рационе соли не должно быть больше пяти граммов в день", — уточняет кардиолог.

Не следует употреблять напитки с содержанием кофеина и пищу с высоким содержанием углеводов, особенно ту, которая богата животными жирами.

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Продукты повышающие давление