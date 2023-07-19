Врач-нарколог Стеценко назвал предельную дозу алкоголя

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нарколог Олег Стеценко высказал свое мнение относительно предельной дозы крепкого алкоголя, которую мужчина может употребить.

Фото: ya.ru

По его словам, для одного человека в течение одних суток это всего лишь 50 мл водки. Он также указал, что для физически и психически здорового мужчины дозу можно увеличить до 200 мл, однако это должно сопровождаться обильной закуской.

Эксперт добавил, что вред от алкоголя не ограничивается непосредственными последствиями для здоровья. Проблемы также возникают из-за изменения поведения человека.

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