ROG: безобидная привычка оказалась причиной тяжёлой болезни у людей

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безобидная привычка некоторых поклонников здорового образа жизни бегать босиком на самом деле может нанести вред здоровью ног. К такому выводу пришли исследователи-ортопеды из Ridgewood Orthopedic Group (США).

Фото: https://images.everydayhealth.com/images/what-is-liss-cardio-a-detailed-beginners-guide-1440x810.jpg

Пропагандисты этого стиля бега говорят о возвращении к более естественной походке, однако здесь не всё так однозначно, отметили учёные. Исследования выявили связь между бегом босиком и серьёзными заболеваниями стопы, в том числе стрессовыми переломами, повреждениями подошвенной фасции и тендинитом, подчеркнул доктор медицинских наук Энди Бриф.

Текущие работы не обнаружили достаточных доказательств преимуществ бега босиком перед другими видами, несмотря на популярность данной идеи, заключили учёные.

Ранее врач-хирург Александр Умнов рассказал, что трещины на пятках могут указывать на анемию и диабет.

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Полезно ли бегать босиком? Как это делать?