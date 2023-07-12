Безобидная привычка некоторых поклонников здорового образа жизни бегать босиком на самом деле может нанести вред здоровью ног. К такому выводу пришли исследователи-ортопеды из Ridgewood Orthopedic Group (США).
Пропагандисты этого стиля бега говорят о возвращении к более естественной походке, однако здесь не всё так однозначно, отметили учёные. Исследования выявили связь между бегом босиком и серьёзными заболеваниями стопы, в том числе стрессовыми переломами, повреждениями подошвенной фасции и тендинитом, подчеркнул доктор медицинских наук Энди Бриф.
Текущие работы не обнаружили достаточных доказательств преимуществ бега босиком перед другими видами, несмотря на популярность данной идеи, заключили учёные.
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