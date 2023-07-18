Дефицит магния: как от него избавиться

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магний является неотъемлемым элементом обмена углеводов, белков и жиров в организме. Директор по маркетингу технологической компании по производству фильтров для воды "БАРЬЕР" Мария Кулешова рассказала, как восполнить уровень магния в организме.

Фото: budsvetom.com

В основном дефицит этого вещества может развиваться вследствие некоторых факторов:

Стресс или тяжелый физический труд;

Беременность и прием гормональных контрацептивов;

Воздействие высоких температур, таких как жаркий климат, работа в горячих цехах или частые посещения бань.

Также дефицит магния может быть связан с питанием. Потребление большого количества мяса, птицы, картофеля, молока, молочных продуктов и соленой пищи может влиять на его уровень.

Недостаток магния проявляется нарушениями сна, хронической усталостью и повышенной нервно-мышечной возбудимостью.

Самым простым способом восполнить дефицит магния является употребление миндаля, овсянки и лосося. Богатое содержание магния также присутствует в пшенице и соевом молоке.

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