Дефицит магния: как от него избавиться

Магний является неотъемлемым элементом обмена углеводов, белков и жиров в организме. Директор по маркетингу технологической компании по производству фильтров для воды "БАРЬЕР" Мария Кулешова рассказала, как восполнить уровень магния в организме.
В основном дефицит этого вещества может развиваться вследствие некоторых факторов:
Также дефицит магния может быть связан с питанием. Потребление большого количества мяса, птицы, картофеля, молока, молочных продуктов и соленой пищи может влиять на его уровень.
Недостаток магния проявляется нарушениями сна, хронической усталостью и повышенной нервно-мышечной возбудимостью.
Самым простым способом восполнить дефицит магния является употребление миндаля, овсянки и лосося. Богатое содержание магния также присутствует в пшенице и соевом молоке.
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