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Дефицит магния: как от него избавиться

1:11
Здоровье

Магний является неотъемлемым элементом обмена углеводов, белков и жиров в организме. Директор по маркетингу технологической компании по производству фильтров для воды "БАРЬЕР" Мария Кулешова рассказала, как восполнить уровень магния в организме.

Дефицит магния: как от него избавиться
Фото: budsvetom.com

В основном дефицит этого вещества может развиваться вследствие некоторых факторов:

  • Стресс или тяжелый физический труд;
  • Беременность и прием гормональных контрацептивов;
  • Воздействие высоких температур, таких как жаркий климат, работа в горячих цехах или частые посещения бань.

Также дефицит магния может быть связан с питанием. Потребление большого количества мяса, птицы, картофеля, молока, молочных продуктов и соленой пищи может влиять на его уровень.

Недостаток магния проявляется нарушениями сна, хронической усталостью и повышенной нервно-мышечной возбудимостью.

Самым простым способом восполнить дефицит магния является употребление миндаля, овсянки и лосося. Богатое содержание магния также присутствует в пшенице и соевом молоке.

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Острые признаки нехватки Магния в организме, о которых не знает 99% людей
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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