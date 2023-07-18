Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, кому могут быть вредны помидоры.
"Помидоры содержат оксалаты и могут способствовать образованию почечных камней. Поэтому людям с нарушениями функции почек следует остерегаться употребления этого овоща", — пояснила специалист.
Также стоит отметить, что помидоры содержат кислоты, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует быть осторожными при употреблении этого продукта.
"Это относится, в частности, к гастритам, язвам, повышенной кислотности, изофагитам, панкреатитам и проблемам с печенью", — рассказала врач.
Кроме того, следует помнить о возможной индивидуальной непереносимости, так как пигмент, содержащийся в помидорах, может вызывать аллергические реакции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.