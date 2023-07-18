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Врач-диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть помидоры

0:53
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, кому могут быть вредны помидоры.

Врач-диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть помидоры
Фото: www.hortmag. com/.image/ar_4:3%2Cc_fill%2Ccs_srgb%2Cfl_progressive%2Cq_auto:good%2Cw_1200/MTcyODQ0ODA3MDkyMTg0ODc5/basiltoamto.jpg

"Помидоры содержат оксалаты и могут способствовать образованию почечных камней. Поэтому людям с нарушениями функции почек следует остерегаться употребления этого овоща", — пояснила специалист.

Также стоит отметить, что помидоры содержат кислоты, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует быть осторожными при употреблении этого продукта.

"Это относится, в частности, к гастритам, язвам, повышенной кислотности, изофагитам, панкреатитам и проблемам с печенью", — рассказала врач.

Кроме того, следует помнить о возможной индивидуальной непереносимости, так как пигмент, содержащийся в помидорах, может вызывать аллергические реакции.

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Семь ЗАБОЛЕВАНИЙ, при которых НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ПОМИДОРЫ!
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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